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Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore'de bir köprüye çarptı.

18:57 -
Haberler Dünya

Bugün yerel saatle 14:20’de gerçekleşen kazada, gemi Güney Kore’nin metropol şehirlerinden Busan’da Gwangan köprüsünün ayaklarına çarptı. Köprü ve gemide hasar oluştu.

KAPTAN ALKOLLÜ

Sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Sahil güvenlik ekipleri, aynı geminin köprüye çarpmadan 40 dakika önce de bir yolcu gemisine çarptığının belirlendiğini; kaptan hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

DHA

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