Rus muhalif aktivistin ofisine polis baskını!

Navalny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi. Baskının, bugün için planladığı yayınla ilgili olduğunu ileri süren Navalny, “Geçen hafta yapılan yayın 1.4 milyon kişi tarafından izlenmişti” ifadelerini kullandı.

AA’nın aktardığına göre Kremlin yönetimine muhalif Navalny’nın ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde, daha önce, güvenlik güçleri tarafından kara para aklama suçlamasıyla aramalar yapılmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Yolsuzlukla Mücadele Fonunu ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle yabancı ajan listesine dahil etmişti.

