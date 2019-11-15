Rus ordusu ABD askerlerinin terk ettiği üsse böyle girdi!

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rus askeri güçleri, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab civarındaki önceden ABD birliklerinin bulunduğu hava üssüne ulaştı.

ABD birliklerinin üsten çekilmesinin ardından Rus askeri güçlerinin kontrolüne geçen üsse Rusya Hava Kuvvetleri helikopterler sevk etti.

Haberde bir askeri personelin, “Birliklerimiz üssü korumaya ve civarda devriyeye başladı. Mayın çıkarıcılar tesiste patlayıcı cihaz olup olmadığını kontrol ediyor. Bizden önce üssü kullananların ne gibi sürprizler bırakmış olabileceklerini bilmiyoruz” dediği belirtildi.

Öte yandan bölgede, sivillere insani yardım ve sağlık hizmeti yardımlarına başlandığı ve yakında insani yardım merkezi kurulacağı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de Rus birliklerinin bölgeden görüntüsünü paylaştı. (DHA)