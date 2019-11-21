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Rus şarkıcı Mikheeva havalimanını karıştırdı! Polislere saldırınca…

Rusya ünlü şarkıcı Anna Mikheeva havalimanında olay çıkarınca başına iş açtı. Uçağa alınmayınca polislere saldıran Mikheeva, 5 yıla kadar hapis tehlikesiyle karşı karşıya...

Sozcu.com.tr
15:21 -
Haberler Dünya
Rus şarkıcı Mikheeva havalimanını karıştırdı! Polislere saldırınca…

Rusya’da bir televizyon programıyla üne kavuşan ve ardından rap yapmaya başlayan Anna Mikheeva ülke basınının gündeminde. Pazartesi günü St Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na giden Mikheeva check-in yapmak için sıraya girdi.

Mikheeva, sosyal medyada Hofmannita adıyla da biliniyor.

Sıra kendisine geldiğinde biletinin gelecek aya ait olduğu söylenen Mikheeva, görevlilerle tartışmaya başladı. Israrla uçağa binmek isteyen 25 yaşındaki şarkıcıya havalimanı polisi müdahale etti.

Mikheeva ve polis arasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir türlü sakinleşmeyen Mikheeva, polislere fiziksel müdahalede bulununca gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin yaşananlarla ilgili ilk raporunda, genç kadının alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.

Mikheeva yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.

Polis merkezinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan ünlü şarkıcı, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Korkuyorum çünkü gitmeme izin vermiyorlar. Kolumu ters çevirdiler, işkence yaptılar. Bu insanlar canavar” ifadelerini kullandı.

Anna Mikheeva.

Polisin olayla ilgili soruşturması sonuçlanana kadar ev hapsinde bulunan Mikheeva’nın 5 yıla kadar hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.

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Son güncelleme: 15:31 21.11.2019
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