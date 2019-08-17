Rus yetkiliden 20 yıl sonra gelen Türkiye açıklaması

Depremden kısa süre önce Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde uluslararası kurtarma operasyonlarının koordinasyonu ile ilgili kursu tamamlayan Boreyko, telefonunda kurulmuş olan özel bildiri sisteminden depremle ilgili mesajı aldığını anlattı:

“17 Ağustos'ta yaklaşık olarak 04.00'de telefonun çaldığını duydum, Türkiye'deki depremin koordinatları, derinliği vs. konusunda SMS geldi.”

Boreyko'ya göre trajedi ile ilgili bilgiler doğrulandıktan sonra o zamanki Acil Durumlar Bakanı Sergey Şoygu, kurtarıcı ekibine hemen yardıma gitme talimatı verdi.

Boreyko, “Türkiye'ye gitmek için uçağın oranın hava sahasında uçuş izni alması gerekiyordu. Resmi talep gönderildi, fakat yanıt beklemek için zaman yoktu, zira ne kadar erken ulaşırsanız, o kadar fazla insan kurtarırsınız” derken sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle Şoygu, Türk yetkililerinin resmi yanıtını beklemeden yola çıkmamızı emretti. İzin, kurtarıcı ekibi tam inmek üzereyken ulaştı.”

DEPREMDEN 14 SAAT SONRA GELDİLER

Boreyko, “144 kişi kurtardık. Bu, diğer tüm yabancı ekiplerin toplamından daha fazla, çünkü biz herkesten daha erken geldik. Zaman geçtikçe hayatta kalanları bulmak zorlaşıyor” dedi.

Bölgeye ilk gelen Rus kurtarıcıların olduğunu belirten Vladimir Boreyko, “Depremden 14-16 saat sonra oradaydık, yani çok az zaman geçti ve Rus kurtarıcılar, enkaz altında çok sayıda canlının olduğu ‘altın saati' yakalayabildi” şeklinde konuştu.

Boreyko, “Toplamda 72 kişiydik. İlk ekipte 40 kişi vardı. Orada yedi gün çalıştık” diye ekledi.