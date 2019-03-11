Rus yolcu uçağında bomba ihbarı… Acil iniş yaptı

Körfez ülkesi Bahreyn’den Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere yola çıkan Ural Havayolları’na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı. Rus basını, uçağın pilotunun durumdan şüphelenmesi sonrasında acil iniş yapıldığını aktardı.

Ural Havayolları tarafından yapılan açıklamada uçağın acil iniş sonrasında yolcuların tahliye edildiği ifade edildi. Güvenlik ekiplerinin uçakta arama yaptığı da belirtildi. Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın acil iniş yapmasına sebep olan olayın, bir yolcunun kabin ekibine bir not vermesi sebebiyle yaşandığı iddia edildi. Haberlerde, not üzerinde uçakta bomba olduğuna dair bir açıklama yazdığı öne sürüldü.

Uçakta mürettebatla birlikte en az 225 kişinin olduğu tahmin edilirken ekipler, uçakta bomba bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapmadı.