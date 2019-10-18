Rus’dan ABD’ye ‘Severodvinsk’ notası!

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova Büyükelçiliği çalışanı 3 ABD’li diplomatın eylemi nedeniyle Washington’a nota gönderildiğini doğruladı

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Sputnik’in haberine göre, daha önce konuyla ilgili bilgi veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, “ABD’li diplomatların yolculuğu mutabakat dahilinde yapılıyordu ve varış noktası Arhangelsk'ti. Ancak onlar bir şekilde Severodvinsk yakınına gitti” diye açıklamıştı.

Arhangelsk Bölgesi’ne bağlı Severodvinsk kentinde denizdeki bir platformda yapılan füze denemesi sırasında patlama yaşanmış ve 5 kişi ölmüştü.

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, patlamanın füze motor denemesi esnasında meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.