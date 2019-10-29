Ruslar hâlâ ABD’ye inanmıyor!

Sputnik’teki habere göre, basın toplantısı sırasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a Bağdadi’nin öldürülmesi konusunda ABD’den resmi doğrulama gelip gelmediği soruldu. Peskov, “Hayır, elimizde doğrulama yok” dedi.
TRUMP DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu. “Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü” diyen Trump, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak’a da teşekkür etmişti.