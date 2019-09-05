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Ruslar seçimlerden bihaber! Hepsi Erdoğan dedi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde halk yeni valiyi seçmek için 8 Eylül'de sandık başına gitmeye hazırlanırken, BBC Rusça ekibinin yaptığı sokak röportajında 'Erdoğan' isminin öne çıkması şaşkınlık yarattı.

15:35 -
Haberler Dünya

St. Petersburg valisini belirleyecek seçimlerde favori, Putin’in desteklediği görevdeki vali Aleksander Beglov. BBC Rusça ekibi de kentte seçmenlerin Beglov’u ne kadar tanıdığını araştırmak için sokak röportajları yaptı.

Seçmenlere Rusya Parlamentosu’nun üst Kanadı Duma’nın eski Başkanı Boris Grizlov, seçime kadar geçici olarak vali atanan Poltavçenko, Aleksander Beglov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları gösterildi ve kimin vali adayı olduğunu işaret etmeleri istendi.

Seçmenlerin çoğunun adaylardan bihaber olması ve özellikle genç seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etmesi dikkat çekti.

Son güncelleme: android-time 15:39 05.09.2019
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