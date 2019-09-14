Rüşvet skandalına adı karışan ünlü oyuncu Huffman’a hapis cezası

ABD’de mart ayında ortaya çıkan ülkenin seçkin üniversitelerindeki rüşvet skandalı dünya basınının gündemini uzun süre meşgul etti. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu skandalda öğrenci velileri, çocuklarının okullara kabul edilmesi için binlerce dolarlık rüşvet ödemekle suçlanıyordu.

O isimlerden biri de ‘Desperate Housewives’ (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle büyük üne kavuşan Felicity Huffman’dı. 57 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncunun, kızının sınav sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında rüşvet verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez hakim karşısına çıkan Huffman, büyük kızı Sophia için 15 bin dolar ödeme yaptığını kabul ederek mahkemeyle iş birliği yapmak istediğini söylemişti. Huffman, büyük pişmanlık ve utanç duyduğu bu olaydan kızının haberi olmadığını belirtmişti.

Huffman’ın davası eylül ayına ertelenirken, dünkü karar duruşmasında ünlü oyuncunun cezası belli oldu. Mahkeme, 14 gün hapis cezasının yanı sıra, 250 saatlik kamu hizmeti ve 30 bin dolar para cezası ödenmesine karar verdi.