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Rusya: Silah ve askeri malzemeler sınırdan çekildi

Kısa bir süre önce sınır hattındaki YPG'li teröristlerin çekildiğini açıklayan Rusya, 3 binden fazla silah ve malzemenin TSK ile temas hattından çekildiğini duyurdu.

20:30 -
Haberler Dünya
Rusya: Silah ve askeri malzemeler sınırdan çekildi

Sputnik’teki bilgilere göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kürt birliklerine ait 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın Suriye'deki TSK ile temas hattından çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriyeli askerlerin Türkiye sınırında 84 geçiş kontrol noktası kurdukları kaydedildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, Rus tarafının Soçi'de sağlanan Rus-Türk mutabakatı kapsamındaki şartların tamamını eksiksiz olarak yerine getirdiğini vurguladı.

Borenkov, “Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Rus-Türk mutabakat muhtırasında öngörülen tüm şartları eksiksiz oalrak yerine getirdi” dedi.

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Son güncelleme: 20:34 29.10.2019
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