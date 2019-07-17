Rusya, ABD ve Çin’i bir araya getiren müzakere!

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesi ve 2021’de sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’ndaki (START) belirsizliğin sürmesi, silahsızlanma anlaşmalarında bir kriz yaratmış ve gözler Moskova ve Washington’un atacağı adımlara çevrilmişti.

Sputnik’teki habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelerek nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni uluslararası anlaşmayı hedefleyen müzakerelere başladı.

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Açıklamada, “ABD ve Rus heyeti, Başkan Donald Trump’ın sunduğu Rusya ve Çin’le nükleer silah kontrolü alanındaki yeni konsepti istişare etti” dendi.

Trump, daha önce Rusya ve Çin ile birlikte her türlü nükleer silahı kapsayacak şekilde bir sınırlandırma anlaşması yapmak istediğini belirtmiş ve bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le konuşmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer cephanelikleri kısıtlama yönündeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını, fakat bu fikrin ayrıntılarının da bilinmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

2 Şubat 2019’da ABD, INF’den resmen çekildiğini duyurmuştu.

3 Temmuz 2019’da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF’in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.