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Rusya mutabakatına ABD’den ilk tepki! | Son dakika haberleri

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya ile varılan mutabakatın gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü. Jeffrey, Rusya'nın SDF'yi (YPG) bölgeden çıkartamayacağını belirtti.

00:45 -
Haberler Dünya
Rusya mutabakatına ABD’den ilk tepki! | Son dakika haberleri

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Senato’da yaptığı açıklamada, Ankara ve Washington arasında birbirine saldırmama konusunda anlaşma olduğunu söyledi.

Jeffrey, “Onlar, ABD askerleriyle silahlı çatışmaya girmezdi. Öncelikle gelişmeler ne olursa olsun hiçbir tarafın hiçbir zaman diğerine karşı çatışmaya girmeyeceği yönünde anlayış var” dedi.

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“RUSYA BAŞARAMAZ”

Jeffrey, “Rusya ve Türkiye bugün Soçi'de, Suriye'nin kuzeyinde 10 kilometre derinliğine devriye faaliyetini gerçekleştirme imkanıyla birlikte ateşkes konusunda anlaştı. Kürtleri bu bölgeden çıkarmayı başarmaları mümkün değil” dedi. Jeffrey, “Türkiye bundan çok az bir şeyler kazanır” diye ekledi.

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Son güncelleme: 00:56 23.10.2019
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