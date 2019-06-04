Rusya soruşturmasının kritik tanığına çocuk pornosu suçlaması

ABD Başkanı Trump’ın seçilmesinin ardından, önde gelen bir Rus yatırım yöneticisi Nader’dan kendisini Trump’ın geçiş ekibinde yer alan yetkililerle tanıştırması ricasında bulunmuştu.

Lübnan ve ABD vatandaşı Nader’ın New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda dün gözaltına alındığı açıklandı. 60 yaşındaki Nader, Brooklyn’de mahkemeye çıkarıldı. Savcı Miriam Glazer, Yargıç Cheryl Pollak’tan Nader’ın toplum açısından tehlike teşkil ettiğini savunarak, tutuklanmasını istedi.

Yargıç Pollak, sağlıkla ilgili ek bilgilerin temini ve kefaletle serbest kalmasına karar verilirse, kefaletin kimin tarafından ödeneceğinin belirlenmesi için davayı bugün öğleden sonraya erteledi.

Virginia Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nader’e yöneltilen suçlamalara ilişkin gizlilik dün kaldırıldı. Buna göre; Nader hakkındaki şikâyet Nisan 2018’e dayanıyor. Nader’ın o dönemde el koyulan üç cep telefonundan en az birinde çocuk pornosu bulunuyordu.

Nader çocuk pornosuna ilişkin ABD’de ilk kez de takibata uğramıyor. 1991 yılında Virginia’da aynı suçtan hüküm giyip, altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.