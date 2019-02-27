Rusya ve Suriye’den ortak açıklama: ABD çekilsin

Rusya ve Suriye bugün bir ortak açıklama yaparak ABD’ye çağrıda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ABD’nin Suriye’deki mülteci kampındaki insanların Rubkan bölgesine gönderilmesine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Ülkenin güneydoğusunda bulunan mülteci kampından çıkanlar için otobüslerin hazır olduğu ve ‘güven içinde çıkmaları’ için garanti verildiği belirtildi.

Ortak bildiride, “Ayrıca askeri birlikleri yasa dışı bir şekilde Suriye’de bulunan ABD’ye çağrıda bulunuyoruz. Ülkeden çıkın” dedi. Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrasında ABD bu ay içerisinde bölgede 400 ABD askerinin bölgede kalacağını duyurmuştu.

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