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Rusya ve Ukrayna anlaştı!

Rus doğalgaz devi Gazprom, Moskova ve Kiev’in Ukrayna üzerinden doğalgaz transitinin devam etmesi için mutabakata vardığını belirtti.

23:11 -
Haberler Dünya
Rusya ve Ukrayna anlaştı!

Gazprom yetkilisi, “Rusya ve Ukrayna tarafları, Ukrayna toprakları üzerinden doğalgaz transitinin devam etmesi ve karşılıklı davaların çözümü konusunda anlaşma protokolünü imzaladı” diye açıkladı.

Şirket temsilcisi yeni anlaşmanın ayrıntılarını vermedi.

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SÜRE YIL SONUNDA DOLACAKTI

Sputnik’teki habere göre, Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transitiyle ilgili mevcut kontratın süresi bu yılın sonunda doluyordu. Moskova ve Kiev, kontratın uzatılması konusunu ikili ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun katılımıyla üçlü görüşmelerde değerlendiriyordu.

Almanya'da dün yapılan görüşmenin ardından, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, tarafların prensipte anlaştığını duyurmuştu. Görüşme bugün Belarus'un başkenti Minsk'te devam etmişti.

Almanya Avrupa Avrupa Birliği Ekonomi Moskova Rusya Ukrayna
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