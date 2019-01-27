Rusya: Venezuela’ya asker göndermedik

Rusya’da bir haber kanalına konuşan Peskov, Rusya’nın Maduro’yu koruması için Venezuela’ya 400 kadar ücretli asker gönderdiği iddialarına yanıt verdi.

Moskova’nın bu bilgileri doğrulayıp doğrulamayacağı sorulan Peskov “Kesinlikle hayır” dedi.

“Korku, insana olmayan şeyi varmış gibi gösterir” diye çıkışan Kremlin sözcüsü, “Venezuela’da olanlar tehlikeli, ancak daha tehlikelisi bunun doğrudan bir müdahaleyle olması, hem de ABD’nin müdahalesiyle. Bunu kimse saklamıyor bile” diye ekledi.

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‘ABD YILDIRIM HIZIYLA GUAİDO’YU TANIDI’

Sputnik’te yer alan habere göre, Venezuela’da olanlarda Beyaz Saray’ın dahlinin bulunduğunun kanıtının, ABD’nin kendini yeni devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu doğrudan tanıması olduğunu belirten Peskov şöyle devam etti:

“Bu o kadar yıldırım hızıyla oldu ki, kimse daha kendine gelemedi. Tüm bu olanlar elbette eylemlerin Washington’la koordine edildiğini yüzde 100 gösteriyor. Venezuela’da olanların görülmemiş olduğunu söylemek malesef mümkün değil, zira bunun birçok örneği oldu.”