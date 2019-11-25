Rusya’da kendini müziğe kaptıran başkan sahneden indirildi

Rusya’nın Orenburg şehrinde düzenlenen Orenburg-Avrasya’nın Kalbi (Orenburg- Heart of Eurasia) etkinliğinin son gününde, müzik grubu Buranovskiye Babuşki’nin performansı sırasında, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Evgeny Larin sahneye fırladı.

Sahnede dans ederken son derece eğlendiği görülen Larin, bir süre sonra bir görevli tarafından sahneden indirildi.

Yerel medya, sahnedeki performanslarından sonra müzik grubunun, Larin’e sahnedeki dansından dolayı teşekkür ettiğini ve hediye verdiğini yazdı. (DHA)