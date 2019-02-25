Rusya’da rezalet: Polis memuru arkadaşları için erotik dans gösterisi düzenledi

Rusya’da gündem, Kızıl Ordu Günü’nde bir kadın polis memurunun meslektaşlarına hediye olarak erotik dans gösterisi hazırlaması… Ülkede her yıl erkeklere hediyeler verilerek kutlanan ve “Erkekler Günü” olarak da bilinen ulusal tatilde ismi açıklanmayan bir kadın polis arkadaşlarına dans gösterisi düzenledi.

Karakolda erkeklerin oturduğu bir salona iç çamaşırlarıyla giren genç kadın müzik eşliğiyle dans ederken görülüyor. Kadın dans ederken erkek polis memurları balonların asıldığı salonda pasta yiyerek birbirleriyle sohbet ederken ve kadını izlerken görüntüleniyor. Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadın, yaptığı dans gösterisinin arkasında bir art niyet aranmaması gerektiğini söyledi.

Instagram üzerinde paylaşılan videonun ardından başlatılan soruşturma içinde iç çamaşırıyla dans eden genç kadın 24 saat sonra görevinden uzaklaştırıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili soruşturmayı genişlettiğini duyurdu.