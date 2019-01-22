Rusya’daki kaçırılmaya çalışılan uçağın içinden ilk görüntüler

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçağın, sarhoş olduğu iddia edilen yolcunun ikna edilmesinin ardından kalkış yaptığı limana indiği belirtildi. Uçak, Surgut kentinden 14:55’te Moskova Şeremetyovo Havalimanı’na gitmek üzere havalanmıştı. REN TV, Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Rusya’nın Surgut şehrinden Moskova’ya giden bir uçağın silahlı bir kişi tarafından kaçırılma girişimiyle ilgili Rus havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, yolcuların güvende olduğunu bildirdi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55 Surgut Havaalanı'ndan Moskova’da Şeremetyevo Havaaalanı’na giderken bir kişi tarafından kaçırılmak istendi. Uçak havadayken eli silahlı kişi güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Uçak ise Hantı-Mansiysk havaalanına indi. Edinilen bilgiye göre korsanın Surgut'ta yaşayan Pavel Şapovalov isimli Rus vatandaşı olduğu ve daha önce uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Korsanın uçak havadayken silahla kokpite girmeye çalıştığı, sarhoş olduğu ve uçağı Afganistan'a yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. Korsan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra havaalanında gözaltına alındı.

YOLCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Rus havayolu şirketi Aeroflot tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yasadışı eylem yapan saldırgan gözaltına alındı. Başka bir uçak Hantı-Mansiysk havaalanına gönderilerek yolcuların transferi gerçekleşecektir. Aeroflot çalışanları son zamanlarda bu eylemlere karşı hazırlıklı olması için eğitimlere tabi tutulmaktadır. Şuan tüm şirket personeli ihtiyatlı durumdadır. Havayolu personeli tarafından tüm uçaklar uçuştan önce kontrolden geçirilerek denetlenir” ifadeleri kullanıldı. AJANSLAR