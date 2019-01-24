Rusya’dan ABD’ye Venezuela tepkisi: Felaket olur!

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanımasını değerlendirdi.

ABD ve bazı ülkelerin çeşitli bahanelerle Venezuela’ya yönelik baskıyı artırdığını belirten Ryabkov, “Bölgedeki ülkeler arasındaki farklılıkların

derinleşme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu. Rusya’nın Venezuela ile işbirliğini sonlandırmayacağını vurgulayan Ryabkov, “Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte

koruyacağız” dedi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, “ABD’yi, Venezuela’ya yönelik olası bir askeri müdahale

konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım felaket senaryosu olur” diye konuştu.

İRAN VE ÇİN’DEN DESTEK

Çin’den de Venezuela’yla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, “Çin, Venezuela’ya dış müdahaleye karşı çıkıyor” açıklamasını yaptı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise her türlü dış müdahale ve darbe girişimine karşı Venezuela hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını duyurmuştu.

MACRON TAKDİR ETTİ AMA DESTEKLEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Venezuelalıların özgürlük için yürüyüş yapma cesaretini takdir etti, ancak Guaido’ya destek vermedi. Avrupa Birliği Venezuela yetkililerini Guaido’nun “vatandaşlık haklarına, özgürlüğüne ve güvenliğine” saygı duymaya çağırdı, ancak Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımadı.