Rusya’dan bomba iddia: ABD sınıra asker yığıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda, “Venezuela lideri Maduro meşru değildir, onun yerine muhalif siyasetçi Guaido’yu tanıyoruz” açıklamasının ardından Venezuela’da sular durulmuyor… Tarafların ülke çapında mitinglerin peş peşe yaptığı günlerde, AB ülkeleri, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler ABD ile birlikte Guaido’yu desteklerken, Türkiye, Rusya ve Çin’in de aralarında olduğu ülkeler Maduro’yu destekliyor.

Ülkede bu gelişmeler yaşanırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, yeni bir krizin habercisi olarak yorumlanabilir. Zira Moskova’nın açıklamasında, “ABD, Venezuela sınırına özel askeri birlikler ve ekipman yığmaya başladı. ABD ve NATO müttefikleri Venezuelalı muhalifleri silahlandırmanın yollarını bulmak için görüş içerisinde” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamayı uluslararası ajanslar son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. Zaharova, “Venezuela’daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat’ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington’un yönetiminde Venezuela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor” dedi.