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Rusya’dan ‘casus’ iddialarına yanıt: Öyle biri var ama…

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya yönetimi içinde ABD casusu olduğu iddia edilen kişiye ilişkin, "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

15:01 -
Haberler Dünya
Rusya’dan ‘casus’ iddialarına yanıt: Öyle biri var ama…

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin Rusya yönetimi içine Oleg Smolenkov isimli casusu yerleştirdiği iddiaları ile ilgili soruyu cevaplandırdı.

Kremlin yönetiminin Smolenkov’un Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışıp çalışmadığını bilmediğini belirten Peskov, “Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Peskov, bu konu ile ilgili istihbarat yetkililerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ABD’nin, Rusya Soruşturma Komitesi çalışanlarını yaptırım listesine almasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, ikili ilişkilerde yıkıcı çizginin devamıdır.” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 15:05 11.09.2019
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