Rusya’dan flaş zirve açıklaması: Erdoğan ile Putin görüşmesi beklenen uzun sürebilir

ABD Başkanı Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararı sonrasında sıcak saatler yaşanıyor… Son dönemde farklı ülkeler arka arkaya birçok açıklama yaparken, Türkiye de yoğun görüş trafiğine dahil oldu. Sık sık liderlerle telefonla görüşen Erdoğan, bugün Rusya’ya gidiyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelecek Erdoğan ve Putin’in Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya’ya giderken Kremlin’den şaşırtıcı bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmelerinin beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Peskov, Devlet Başkanı’nın gününü Rus-Türk ilişkilerine ayıracağını, Erdoğan ile Suriye’deki durumu görüşeceklerini ifade etti. Peskov, Putin ve Erdoğan’ın öncelikle bir araya geleceklerini ve baş başa görüşeceklerini; ardından iş yemeği formatında görüşmelerin Rus ve Türk heyetleri ile devam edeceğini belirterek, “En son, açıklama yapacakları ve gazetecilerin konuşmalarını yanıtlayacakları basın toplantısı düzenlenecek. Bu planların çok geç bitebileceğini öngörebiliriz. Putin bugün işten geç çıkacak” dedi.