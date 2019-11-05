Rusya’dan İran’ın nükleer kararına tepki: Endişeliyiz

Peskov, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın yaptırımlara yaklaşımını anlayışla karşıladıklarını belirten Peskov, “İran’ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. İran’a yasa dışı yaptırımlar uygulanıyor” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.