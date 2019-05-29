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Rusya’dan kritik S-400 açıklaması: Gecikme söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Sistemin sevkiyatıyla ilgili konuşan Peskov, gecikme iddialarını yalanladı.

12:35 -
Haberler Dünya
Rusya’dan kritik S-400 açıklaması: Gecikme söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda
ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Peskov, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin talebi doğrultusunda S-400’lerin teslimatının öne
alındığını anımsattı.

Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Son güncelleme: android-time 12:39 29.05.2019
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