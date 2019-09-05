Rusya’dan S-400 açıklaması: Bahar aylarında konuşlanmış olur

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev, “Sistem Türkiye'de gelecek yıl, bahara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta sonra Türkiye'de olacak” dedi.

Şugayev, Türk uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini ve eğitimlerin 2020 yılı başına kadar devam edeceğini belirtti.

S-400'lerin sevkiyatının ilk aşamasının 27 Temmuz'da tamamlandığı ve sistemlerin parçalarının sevkiyatının yapılabilmesi için 30 uçuş gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Sevkiyatın ikinci aşaması ise 27 Ağustos'ta başladı. Mürted Üssü'ne sevkiyat için şimdiye kadar sekiz uçuş gerçekleştirildi.