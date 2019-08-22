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Rusya’dan son dakika Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafı ile yaptıkları mutabakata bağlı kalınmasının ‘önemli olduğuna’ inandıklarını belirtti. Zaharova İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını da ekledi.

13:52 -
Haberler Dünya
Rusya’dan son dakika Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, “İdlib’le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddlerine bağlı kalınması önemli” açıklamasında bulundu.

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Sputnik’te yer alan haberde Zaharova, “Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz” diye devam etti. Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde ‘tehlikeli bir gerilim’ gözlediklerini belirtip “Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık: bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır” vurgusunu yaptı.

Son güncelleme: android-time 14:03 22.08.2019
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