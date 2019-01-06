Rusya’nın itirazına rağmen imzalar atıldı… Ajanslar İstanbul’dan bu kareleri servis etti

İstanbul'da dün tarihi bir tören gerçekleşmiş ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameye imza atmıştı. Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne ‘otosefali’ statüsü kazandıran ‘Tomos’ adlı kararnameyi Başpiskopos Epifaniy’e takdim etmişti. Bugün de Ukrayna Kilisesi ilk pazar ayinini ve haç çıkarma törenini gerçekleştirdi.

Ukrayna ve Rusya arasında ciddi bir krize sebep olan kilise tartışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Dün Fener Rum Patriği Bartholomeos imzaları atarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi sonuçlandırmıştı.

Bu gelişmenin ardından bugün Reuters ve EPA başta olmak üzere birçok uluslararası ajans İstanbul’da gerçekleşen pazar ayinine geniş yer ayırdı.

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de olan Ukrayna Devlet Başkanı Poronşenko Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenlediği haç çıkarma törenine de katıldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’daki üç Ortodoks kilisesinden din adamları ve Poroşenko, Aralık ayı içerisinde Kiev’deki Ayasofya Katedrali’nde bir araya gelmiş ve bağımsız kilisenin kuruluşunu ilan etmişti. Kararı meydanda toplanan binlerce kişinin önünde duyuran Poroşenko, “Bugün tarihe kutsal bir gün olarak geçecek. Bugün Rusya’dan nihai bağımsızlığın elde edildiği gün. Bu, Putinsiz ve Kirillsiz (Moskova Patriği) bir kilise” demişti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi yüzyıllardır Moskova Patrikhanesi’ne bağlı. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Kiev, Moskova’dan tamamen bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin hayalini kuruyordu. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların başlamasının ardından Kiev için bu konunun önemi daha da arttı. Ukraynalı siyasiler, Rusya Ortodoks Kilisesi’nin “Kremlin’in çıkarlarına hizmet ettiği ve Ukrayna’daki ayrılıkçıları desteklediği” iddiasını sık sık dile getirmeye başladı.

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