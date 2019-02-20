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Rüzgarı arkasına aldı… Havada yeni rekor!

İngiliz Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Los Angeles-Londra seferi sırasında yüksek irtifadaki hava akımı sayesinde saatte 1289 kilometreye çıkarak hız rekoru kırdı.

12:39 -
Haberler Dünya
Rüzgarı arkasına aldı… Havada yeni rekor!

Philadelphia üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra’ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında “Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim” dedi.

Pilotun Twitter mesajı.

Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı. Boeing 787 Dreamliner uçaklarının ortalama seyir hızı saatte 944 kilometre.

Bu hızdaki aerodinamik etkilere göre tasarlanmadıkları için ticari uçaklar ses duvarını aşamıyor. Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.

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