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Sadece bu hafta idama mahkûm edilen Fransızların sayısı 7 oldu

Irak'ta terör örgütü IŞİD üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı.

09:06 -
Haberler Dünya
Sadece bu hafta idama mahkûm edilen Fransızların sayısı 7 oldu

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat Ceza Mahkemesi, dün bir Fransa vatandaşını daha idama mahkum etti. Söz konusu kararla birlikte bu hafta idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 7’ye yükseldi.

Hakkında idam cezası verilen ve Fransız medyasındaki ünlü cihatçılardan olan Yasin Sakm isimli sanığın Irak makamları tarafından 4 ay önce
Suriye’den teslim alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Iraklı hukukçu Tarık Harb, mahkemenin söz konusu idam kararlarını terörle mücadele yasasına göre aldığını ve kararın bir ay içinde temyize götürülebileceğini ifade etti.

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