Şantajcılara ‘meme uçlu’ paylaşımla yanıt

Cummings, geçen nisan ayında, göğüs ucunun gözüktüğü bir fotoğrafını yanlışlıkla Instagram’dan paylaştığını, ancak sonra kısa süre içinde sildiğini söyledi.

Fakat bu sırada birileri paylaşımın ekran görüntüsünü alıp, kendisine yolladı ve “Bu fotoğrafı paylaşmamanın fiyatı nedir?” diye sordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Cummings ise, fotoğrafıyla birlikte kendisine atılan mesajı Twitter’da paylaşıp “Eğer birileri benim meme uçlarımdan para kazanacaksa, beğeni alacaksa, o da ben olacağım. İşte hepsi burada, aptal ezikler” dedi.

Daha sonraysa bazı kullanıcılar, #IStandWithWhitney (Whitney’in yanındayım) etiketiyle, kendi küçük düşürücü fotoğraflarını paylaştı. Bunlar arasında, yalanan testislerinin fotoğrafını paylaşan komedyen Burt Kreischner de vardı.