Sarı yelekliler gece yine sokaklardaydı! Paris yanıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un, vergi politikaları ile zamları protesto eden ve ayrıca Fransızlar’ın daha fazla alım gücüne sahip olmasını isteyen 'sarı yelekliler' Cumartesi günü akşam üzeri yine tüm ülkede eyleme başladı.

En büyük protesto başkent Paris'te gerçekleşti. 4000 sarı yelekli eylemcinin başta barışçıl bir şekilde gerçekleştirdiği gösteri, belediye binası yakınlarına gelindiğinde birden parladı. Burada karmaşa çıktı, ardından şiddet eğilimli bazı eylemciler, şişeler ve taşlarla polise saldırdı.

Polis de, şiddete başvuran eylemcilere karşı gözyaşartıcı gaz ve sis bombaları ile karşılık verdi. Ardından bir çok bölgeden alevler ve siyah dumanlar yükselmeye başladı. Musée d’Orsay'daki turistler gruplar halinde kaçışmaya başladı. Özel polis timleri Sen Nehri üzerindeki köprüleri tutmaya başladı.

GEMİ RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Sen Nehri'ndeki bir gemi restorant alev aldı. Bir polis, üzerine fırlatılan bir bisikletin çarpmasıyla yaralandı. Eylemciler, meclisin bir kolu olan Avam Kamarası toplantısını basmak için toplanmaya başladı ancak polis tarafından durduruldu.

Sekizinci sarı yelekliler eylemi, yarım saatlik bir yürüyüşün ardından başlarken, eylemciler Fransız medyası ve Başkan Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar attı. Başkan Macron ise Twitter mesajında, “Fransa bu akşam yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Herkes bir araya gelip bir diyalog ortamı yaratmanın yoluna bakılmalı” diye yazdı.

DİĞER KENTLERDE DE EYLEM VAR

Paris'in dışında da büyük eylemler vardı. Bordeaux'da 4600 eylemci gösteri yaptı. Nantes, Rouen, Toulouse'deki eylemlerin her birinde 2000'er kişi vardı. Ayrıca binlerce sarı yelekli Lyon'daki A-7 otobanını kapattı.

Eylemlere yaklaşık 50000 kişinin katıldığı açıklandı. Geçen Cumartesi ise bu sayı 32000'di. Kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemi, önce yüksek benzin fiyatları, planlanan çevre vergisi ve dizel yakıt zamlarıyla ilgiliydi. Eylemler daha sonra Macron'un vergi politikaları ile fiyat artışlarıyla, Fransızlar'ın alım gücünün iyileştirilememesine karşı yöneldi. Son eylemler, hükümetten genel bir hoşnutsuzluk gösterisi oldu.

İSTEKLER ARTTI, EYLEMCİ SAYISI DÜŞTÜ

İlk eylemlerin ardından özellikle asgari ücretli ve emeklilerin durumlarını iyileştirme kararı alan Macron'un bu tavizleri yeterli olmadı. Eylemciler daha fazla vergi indirimi, İsviçre gibi referandumlarla karar verme hakkı ve Macron'un istifasını istiyor. Aksi halde eylemlerin 2019 yılı boyunca devam edeceği belirtiliyor.

Kasım ayındaki eylemlere yaklaşık 282.000 eylemci katılmıştı. Eylemcilerin, yeni hedefler göstermesine rağmen, eylemlerdeki katılımcı sayısının 5'te bire kadar düşmesi de dikkatleri çekti.