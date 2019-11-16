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Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!

Fransa'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesiyle başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde göstericiler yeniden sokaklara çıktı. Başka başkent Paris olmak üzere birçok yerde toplanan binlerce kişi zaman zaman polisle karşı karşıya geldi.

16:00 -
Haberler Dünya
Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!

Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümündeki gösterilerde Paris'te meydanlarda toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları anda polisin müdahalesi başladı. Polis ekipleri zaman zaman göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre en az 24 göstericinin gözaltına aldığı açıklandı.

Sarı Yelekliler’in eylemleri Fransa'da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Macron yönetiminin politikaları üzerine başlamıştı.

Gösterilerin zirve yaptığı tarihlerde 300 binden fazla kişinin katıldığı eylemler düzenlenmiş polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Uzunca bir süredir eylemlerin yıl dönümünde yeniden sokağa çıkma çağrısı yapılıyordu.

çatışma Fransa Paris Polis protesto
Son güncelleme: 16:03 16.11.2019
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