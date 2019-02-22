Şaşkına çeviren görüntüler: Fabrika işçisi patlamada böyle uçtu

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan ve buna karşılık çalışma şartlarının çok kötü olduğu Çin’de çekilen görüntüler adeta şaşkına çevirdi… Geçen yılın Mayıs ayında çekilen görüntülerde bir hidrojeneratör reaktöründe yaşanan patlama gözler önüne seriliyor.

Çin’de bulunan bir hidrojenasyon reaktöründe yapılan rutin temizlik çalışmaları sırasında birbiriyle etkileşime geçmemesi gereken iki kimyasal gaz bir araya gelerek korkunç bir patlamaya sebebiyet verdi. 1 numaralı reaktörü temizleyen Wan Moumou isimli fabrika işçisi temizlik sırasında reaktörün içine patlayıcı maddelerin girmesine sebep oldu. Temizlik yaparken, reaktörün içerisinde koruyucu nitrojen gazının olmadığını fark etmeyen Moumou, ethanol ile diğer kimyasalların bir araya karışmasıyla birlikte patlamaya maruz kaldı.

Hirdojenasyon reaktöründe bir anda yaşanan patlama ile ne olduğunu anlayamayan Moumou metrelerce yükseklikteki platformdan adeta uçtu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, ethanol ile Raney nikelinin havayla temas etmesi sonucunda patlamanın yaşandığını duyurdu.

Moumou’nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.