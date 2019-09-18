Schengen vizesi için Dışişleri’nden flaş adım!

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı sosyal medyadan yaptığı “Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile vatandaşlarımızın Schengen bölgesine vizesiz seyahati sürecini ilerleteceğiz. İlgili kurumlarımızın katkılarıyla kalan son 6 kriteri yerine getirmemiz hem reform sürecimizi canlandıracak, hem vizesiz seyahatin önünü açacak” şeklindeki açıklama ile Avrupa’ya Schengen’siz seyehatin sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60’tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100’ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor. Türkiye de AB’nin vize talep ettiği ülkelerden biri.