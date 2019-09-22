Seçim öncesinde Trump hakkında yeni bir iddia

Trump'ın bir yabancı lidere söylediği iddia edilen sözleri şikayet konusu olmuştu. Başkan Trump, ihbarı yapan istihbarat çevresinden kimliği belirsiz kişiyi “partizan” olmakla suçlamış, yabancı liderlerle girdiği diyalogların “her zaman usulüne uygun olduğunu” savunmuştu.

Hükümetin istihbarat izleme dairesi, 12 Ağustos tarihli şikayeti “acil ve ciddi” olarak nitelendirmiş, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğini kaydetmişti. Ancak Trump yönetimi şikayetin ayrıntılarının Kongre'yle paylaşılmasına izin vermedi. Demokratlar ise konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını vurguluyor.

Trump Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, Ukrayna lideriyle “gayet harika ve rutin bir görüşme” yaptığını belirterek, “Herhangi şekilde yanlış olabilecek hiçbir şey söylenmedi” ifadesini kullandı.

BIDEN’DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

AP'ye göre şikayete konu olan görüşmelerden biri, 25 Temmuz'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'yle oldu. Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan iddiaya göre, Trump bu görüşmede Zelenskiy'den, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın Ukraynalı bir gaz şirketi için çalışan oğlu Hunter'ın faaliyetlerini araştırmasını istedi. Kaynağa göre, Trump görüşmede Ukrayna'ya ABD yardımı konusunu gündeme getirmedi, yani “karşılıklı olarak bir şeyler yapma” gibi bir durumun olduğunun işaretini vermedi.

Biden'sa gelişmelere Cuma gecesi sert tepki gösterdi. Demokrat Parti'nin başkan aday adayları arasında anketlere göre şu anda yarışı önde götüren Biden, “(Eğer haberler doğruysa) O zaman, Başkan Trump'ın iktidarını kötüye kullanma ve ülkemizi alçaltmaya yönelik niyetinin gerçekten sonu yok” dedi. Biden, Trump'ın Zelenskiy'ye Temmuz ayındaki görüşmesinin deşifresini kamuoyuna açıklaması gerektiğini, böylece “Amerikan halkının konuyu bizzat kendisinin değerlendirebileceğini” belirtti.