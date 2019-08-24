Sefalet içinde yaşayan erotik film oyuncusu için yardım kampanyası başlatıldı

Yetişkin film sektöründe Jenni Lee adıyla tanınan aktris Stephanie Sadorra için bir hayranı 50 bin pound (yaklaşık 355 bin lira) para toplama hedefiyle bir kitlesel fonlama sitesine başvurdu.

ABD merkezli International Business Times sitesinin haberine göre; kampanyanın amacı ise 37 yaşındaki Lee’nin “yeniden başlamasına” yardımcı olmak.

Toplanan paranın eski porno yıldızının tedavi masrafları, güvenli bir kalacak yer için yapılacak ödeme ve halihazırdaki yaşam şartlarından kurtulması için ihtiyaç duyduğu diğer yardımlar için kullanılacak.

Bir dönemin en meşhur porno yıldızlarından Jenni Lee’nin evsiz kaldığı ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas’taki tünellerde sefalet içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Lee kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas’taki tünel ağlarında yaşayan evsizlere ilişkin bir belgesel çekimi yapan Hollandalı haber kanalı ekibi tarafından fark edildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; tanınamaz hale gelen Sadorra, program ekibine gerçek kimliğini açıklayarak, bir dönemin ünlü porno yıldızlardan biri olduğunu söylemişti.

Sadorro, 2009 yılında modelliğe odaklanmak için sektörü bırakmadan önce meşhur filmlerde oynamış ve ‘Hustler' ve ‘Penthouse' gibi dergilerde boy göstermişti.

RTL 5 kanalında yayınlanan belgeselde konuşan Amerikalı oyuncu, “Gerçekten çok meşhur olmuştum. Belki biraz çok meşhurdum. Bazı yerlerdeki listelerde hâlâ ilk 100'deyim. Çok seksi bir kadındım” diyordu.