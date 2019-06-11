Seks Adası tatilinin programı açıklandı

‘The Good Girls Company’ adlı organizasyon şirketi, tatilin bu yıl 2 Ağustos’ta başlayacağını ve dört gün süreceğini duyurdu.

İngiliz The Mirror gazetesine yansıyan habere göre; Nevada, ABD’de fuhuşa hukuken izin verilen tek eyalet ve burada esrar kullanmak yasak değil.

‘Dünyadaki Cennet’ adı verilen etkinliğe katılmak isteyen konuklar öncelikle 6 bin dolar (yaklaşık 35 bin lira) giriş ücretini ödemek zorunda.

Organizasyon kapsamında üstsüz tenis oynama, üstsüz at sürme ve çölün üzerinde tur atarken helikopterde seks yapmak gibi aktiviteler bulunuyor.

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The Mirror gazetesinin internet sitesi tarafından görülen programa göre; her müşteri bir saatte 20 kadınla takılabilecek.

Organizatörler, tatilin ilk gününde Amerikalı ve Britanyalı pop yıldızlarının performans sergileyeceğini ve gecenin “sahnede grup seksle” sona ereceğini öne sürüyor.

Dört gün boyunca en çok kadınla birlikte olan konuğa ise para iadesi vaadinde bulunuluyor.