Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Seksi şarkıcı babasını kızdırdı: Porno gibi klipler çekme, dışarı çıkamıyorum

Son dönemin gözde şarkıcılarından Bebe Rexha, çektiği klipler ve paylaşımlarıyla babasının tepkisini çekti. Kliplerinde cinsel içerikli görüntülerden rahatsız olan babası Flamur Rexha'nın kendisine, "Bu aptal pornografik klipleri bırak artık. Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum" dediğini söyleyen şarkıcı 2 haftadır babasının kendisiyle konuşmadığını dile getirdi. 29 yaşındaki şarkıcı babasıyla barışmak için New York'a gitti.

Sozcu.com.tr
08:40 -
Haberler Dünya
Seksi şarkıcı babasını kızdırdı: Porno gibi klipler çekme, dışarı çıkamıyorum

Son dönemin popüler şarkıcılarından Bebe Rexha’nın başı çektiği video klipleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dertte… Arnavut asıllı ABD’li şarkıcının babası Flamur Rexha’nın genç şarkıcının çektiği kliplerden rahatsız olduğu ve yaklaşık 2 haftadır kızıyla konuşmadığı ortaya çıktı.

Flamur Rexha’nın kızına, “Bu aptal porno videoları bıraksan iyi olur bu beni hasta ediyor. Daha fazla buna dayanamayacağım. Sokağa çıkmaya utanıyorum ve bu duruma inanamıyorum” mesajı attı. Rexha, babasının sosyal medya üzerinden attığı mesajı milyonlarca takipçisiyle paylaşan Bebe Rexha, “Babam benden nefret ediyor” diyerek gözler önüne serdi.

Bebe Rexha’nın babasıyla arasını düzeltmek için New York’a gittiği açıklandı.

Genç şarkıcının babasıyla arasını düzeltmek için New York’a uçtuğu belirtildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:45 27.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more