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Son dakika… Selman ilk kez itiraf etti: Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluluğunu alıyorum

Bütün dünyayı şoke eden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Aylar boyunca inkar ettiği cinayet hakkında konuşan Veliaht Prens Selman, halen aydınlatılamayan cinayetin kendi gözetimi altında olduğunu söyledi. Prens Selman, ABD'li gazeteci Martin Smith'in hazırladığı belgesel için konuştu. Selman, çarpıcı ifadeler kullanırken, "Tüm sorumluluk bana ait" dedi.

10:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Selman ilk kez itiraf etti: Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluluğunu alıyorum

Frontline’ın sunucusu Martin Smith'e konuşan Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk defa bir televizyona açıklamalarda bulundu. 1 Ekim’de yayınlanacak belgeselin tanıtımlarının sosyal medyada yayılmaya başlamasıyla uluslararası basında büyük ses getirdi.

Belgeselin fragmanlarında Selman'ın sorumluluğu üstlendiğini aktaran Smith, veliaht prensin, “Benim gözetimimde oldu. Tüm sorumluluğu alıyorum çünkü benim gözetimimde oldu” dediğini söyledi.

‘YETKİLERİ VAR’

Ekim 2018’deki cinayetten haftalar sonra yaşananları kınayan Selman, soruşturma başlatılma emri vermişti. Haberi olmadan böyle bir cinayetin nasıl işlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Selman'ın, “30 milyon insanımız var. 3 milyon devlet çalışanımız var” diye yanıt verdiği aktarıldı.

Belgeselin tanıtımları yayınlanmaya başladı.

Katillerin özel hükümet jetlerini kullanıp kullanamayacağıyla ilgili soruya ise Selman'ın yanıtı şöyle oldu: “İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var ve sorumlu onlar. Bunu yapma yetkileri var.”

BM RAPORU RİYAD’I SORUMLU TUTMUŞTU

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

ABD evlilik Hükümet istanbul Suudi Arabistan
Son güncelleme: 11:40 26.09.2019
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