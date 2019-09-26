Son dakika… Selman ilk kez itiraf etti: Kaşıkçı cinayetinin tüm sorumluluğunu alıyorum

Frontline’ın sunucusu Martin Smith'e konuşan Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk defa bir televizyona açıklamalarda bulundu. 1 Ekim’de yayınlanacak belgeselin tanıtımlarının sosyal medyada yayılmaya başlamasıyla uluslararası basında büyük ses getirdi.

Belgeselin fragmanlarında Selman'ın sorumluluğu üstlendiğini aktaran Smith, veliaht prensin, “Benim gözetimimde oldu. Tüm sorumluluğu alıyorum çünkü benim gözetimimde oldu” dediğini söyledi.

‘YETKİLERİ VAR’

Ekim 2018’deki cinayetten haftalar sonra yaşananları kınayan Selman, soruşturma başlatılma emri vermişti. Haberi olmadan böyle bir cinayetin nasıl işlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Selman'ın, “30 milyon insanımız var. 3 milyon devlet çalışanımız var” diye yanıt verdiği aktarıldı.

Katillerin özel hükümet jetlerini kullanıp kullanamayacağıyla ilgili soruya ise Selman'ın yanıtı şöyle oldu: “İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var ve sorumlu onlar. Bunu yapma yetkileri var.”

BM RAPORU RİYAD’I SORUMLU TUTMUŞTU

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.