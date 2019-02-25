Selman’dan şaşırtan çıkış: İsrail 1937 sınırlarına dönsün

Mısır'ın ev sahipliğinde pazar akşamı açılışı gerçekleştirilen zirvede konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesindeki değişmez tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selman, “Başkenti Doğu Kudüs olan 1937 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere, Filistin halkının bütün meşru haklarının geri verilmesi konusundaki değişmez politikamızı tekrar vurguluyoruz” dedi.

Kral Selman bin Abdulaziz’in, önündeki yazılı metne bağlı konuşmasında “1967 sınırları” yerine “1937 sınırları” ifadesini kullanması dikkati çekti. Konuyla alakalı Suudi Arabistan veya İsrailli yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. 1937 yılında İsrail resmi olarak kurulmamışken, Yahudi devleti güneyde Tel Aviv ve kuzeyde ise Hayfa’yı da kapsayan dar bir sınıra sahipti.

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11’i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

Katar'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.