Senatörler Trump’ın sunumunu beğenmedi: Kaşıkçı için cezalandırmalıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan temsilciler dün Senato’daki Dış İlişkiler Komitesi’yle kapalı kapılar arkasında bir toplantı gerçekleştirdi. Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a verdiği destek konusunda yaptığı bilgilendirme toplantısında İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı da gündeme geldi.

Kaşıkçı’nın ölümünden dolayı Riyad yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini söyleyen senatörleri ikna etmek için gerçekleşen bu toplantı sonrasında ise senatörler ikna olmadıklarını açıkladı. Toplantı sonrasında basının sorularını yanıtlayan Demokrat Senatör Chris Murphy, “Bence kimsenin gönlünü ve aklını çelemediler” dedi. Cumhuriyetçi senatör Jim Risch ise konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, “Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Trump yönetimiyle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.