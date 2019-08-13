Seri katiller ölü bulundu! Otopsi nedenini ortaya koydu

Üst düzey bir polis şefinin oğlu olan Avusturyalı Lukas Fowler (23) ve Amerikalı kız arkadaşı Chynna Deese (24), 15 Temmuz'da vurulup öldürüldükten sonra otoyol kenarına bırakılmıştı.

Dört gün sonra da bölgedeki başka bir otoyolda Leonard Dyck'in cesedi bulundu.

Kanada Polisi, art arda bulunan cesetlerden sonra yaptığı açıklamada Kam McLeod ile Bryer Schmelegsky'nin üç cinayetin de faili olduğunu belirtti.

Daha sonra polisin başlattığı insan avında iki seri katil izlerini kaybettirmek için ormanda uzun süre kaçmayı başardılar.

Bölge halkının ihbarı sonucu polis 18 yaşındaki Schmegelsky ve 19 yaşındaki McLeod’u ölü olarak buldu.

Otopsi sonucunda katillerin olay yerinde bulunan iki tabancayla birlikte intihar ettiği anlaşıldı.