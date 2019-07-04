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Sevgilisinin kredi kartıyla 28 bin lira bahşiş bırakınca başına büyük iş aldı

ABD'de sevgilisinin kredi kartıyla 5 bin dolar (yaklaşık 28 bin lira) bahşiş bırakan kadın, hırsızlıkla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr
15:43 -
Haberler Dünya
Sevgilisinin kredi kartıyla 28 bin lira bahşiş bırakınca başına büyük iş aldı

New York’ta yaşayan Serina Wolfe 27 Haziran’da Florida’da bulunan Clear Sky Beachside Cafe’de 55.37 dolarlık yemek yedi. Sonrasında da sevgilisinin kredi kartıyla yemekler ve bahşiş dahil toplam 5.055.37 dolar hesap ödedi.

Polisin elindeki tutanaklara göre; 24 yaşındaki kadın o sırada erkek arkadaşı Michael Crane ile kavgalıydı. Çünkü Wolfe erkek arkadaşından memleketi New York, Buffalo’ya dönmek için uçak bileti satın almasını istemiş ve bu talebi reddedilmişti.

ABC News’ün haberine göre; Wolfe’nin verdiği bahşiş başta çok anlamlı görünüyordu. Zira, Wolfe, garson kızın kısa süre önce hasta köpeğini uyutmak zorunda kaldığını öğrenince oldukça duygulanmıştı.

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Michael Crane, kız arkadaşı Wolfe ödemeyi yapmadığını söyleyince, kredi kartından yapılan harcamayı bankaya dolandırıcılık olarak bildirdi.

Tutanaklara göre; Crane, sevgilisinin “ya sarhoş ya da kendisinden intikâm almaya çalıştığını” ifade etti.

Dijital Hapishane Kayıtları’nda, Wolfe’nin hırsızlıkla suçlandığı ve Pinellas Bölge Hapishanesi’nde tutulduğu öğrenildi. Wolfe, 1000 dolar kefalet ödediği takdirde serbest kalacak.

Öte yandan Clear Sky Beachside Cafe, Crane’in kredi kartından yapılan harcamanın dolandırıcılık olarak bildirilmeden önce garsona bahşişi ödediği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 16:03 04.07.2019
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