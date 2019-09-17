ABD’den flaş iddia: İran’ın güneyinden havalandılar

Amerikan CBS muhabiri David Martin’in bir Amerikan hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suudi petrol sahasına düzenlenen Silahlı İnsansız Hava Araçları ve füze saldırısının İran’ın güneyindeki İran körfezi bölgesinden kalkan araçlar tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Yemen’deki muhalif güçlerin üstlendiği ancak ABD’li yetkililerin İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği saldırıda Suudilerin en büyük petrol çıkarma sahası hasar almıştı.

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Dünya petrol piyasasında endişeye neden olan saldırı sonrası ABD saldırıdan İran’ı suçladı.

Hükümet yetkilisinin Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava savunmasının güneyden Yemen üzerinden gelebilecek Husi saldırılarına karşı ayarlandığını bu nedenle İran üzerinden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını söylediği belirtildi.

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“CEVAP VERMEYE HAZIRIZ”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkent Washington'da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Pence, gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini belirterek, “Bu hafta sonu Suudi Arabistan’daki çeşitli petrol tesislerine yapılan saldırının ardından size söz veriyorum cevap vermeye hazırız” dedi.