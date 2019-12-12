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Şili’de 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın parçaları bulundu

Şili’den Antarktika'ya giderken radardan çıkan Şili Hava Kuvvetleri'nin C-130 kargo uçağına ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaşıldığı açıklandı.

11:52 -
Haberler Dünya
Şili’de 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın parçaları bulundu

Şili’de 9 Aralık’ta radardan çıkan Şili Hava Kuvvetleri’ne ait Hercules C-130 kargo uçağını arama çalışmaları devam ediyor. Şili Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Antarktika Endeavor isimli bir geminin radarına, C-130 kargo uçağının son görüldüğü yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bazı parçalar takıldığı bildirildi.

Yapılan araştırma sonrasında bulunan parçaların, kaybolan kargo uçağının kanat havuzlarında bulunan yakıt tanklarına bağlı süngerler olabileceği ifade edildi. Bulunan parçaların analizi için bölgeden alındığı öğrenildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Brezilya Deniz Kuvvetleri’nin Pazartesi günü saat 15.45 civarından beri kayıp olan Şili Hava Kuvvetleri’nin Hercules C-130 uçağına ait olabileceğini düşündüğü bazı parçalara ulaştı. Konuyla ilgili dost ülkenin Savunma Bakanlığı’yla irtibat haline geçildi” ifadelerini kullandı.

Şili’nin Punta Arenas kentinden 17 mürettebat ve 21 yolcusu ile Antarktika’ya doğru yola çıkan askeri kargo uçağı Drake Boğazı’ndan geçtiği sırada radardan çıkmıştı.

Brezilya Pazartesi Şili
Son güncelleme: 11:53 12.12.2019
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