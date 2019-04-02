Singapur’dan yalan haberlere para ve hapis cezası geliyor

Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, Singapur hükümeti internette ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerin tespit edilmesini ve bunları yayanlara cezai yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

“Çevrim İçi Yalan Haber ve Manipülasyondan Korunma Yasası” adı verilen düzenleme kapsamında internette ve sosyal medyada, sahte çevrim içi kimliklerle veya “bot” adı verilen otomatik yazılımları kullanarak yalan haberler yayan kişilere 74 bin dolara kadar para veya 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Tasarı, basın ve yayın organlarında uygulanan yanıt ve düzeltme hakkının web siteleri ve sosyal medya paylaşımları için de geçerli olmasını öngörüyor.

Sivil toplum kuruluşları, yalan veya yanıltıcı içeriğin tespiti konusunda idareye geniş yetkiler tanıdığı gerekçesiyle tasarının basın özgürlüğünü olumsuz etkileyeceğini savunurken, hükümet temsilcileri düzenlemenin ifade özgürlüğünü değil sahte ve yanıltıcı içerikleri engellemeyi amaçladığını belirtiyor.