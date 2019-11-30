Sınıfta öğretmen ile öğrenci tekme-tokat kavga etti

Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde bir lisede meydana geldi. Bilgisayar bilimleri dersine geç kalan öğrenci ile öğretmen tartışmaya başladı.

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Öğretmen, öğrenciye geç geldiği için derse katılamayacağını ve sınıftan çıkması gerektiğini söyledi. Sınıftan çıkmayan öğrenci, iddiaya göre öğretmene hakaret etti.

Öğretmen, öğrencinin oturduğu yere giderek yerinden kalkması için uyarıda bulundu. Öğrencinin ayağa kalkarak öğretmene karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. O anlar ise bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Okulun müdürü yerel medyaya, öğretmenin pedagojik etik kurallarını ihlal ettiğini ve hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti. DHA