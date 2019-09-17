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Sınır koruma ajansından flaş mülteci raporu!

Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX'in raporuna göre, Avrupa'ya göçmen geçişinde ağustosta önceki aya göre yüzde 9 artış yaşandığı açıklandı.

09:23 -
Haberler Dünya
Sınır koruma ajansından flaş mülteci raporu!

FRONTEX’ten yapılan açıklamada, Avrupa’ya ağustosta 12 bin 900 göçmenin giriş yaptığı ve önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 9’luk artış olduğu belirtildi.

2019’un sekiz ayında ise Avrupa’ya 68 bin 700 göçmenin geldiği, bu oranın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daha düşük olduğu kaydedildi.

Doğu Akdeniz rotasıyla Avrupa’ya gelen her 5 göçmenden 2’sinin Afgan olduğu belirtilen açıklamada, Batı Akdeniz rotasında ise çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu ifade edildi.

Afrika Avrupa
Son güncelleme: 09:28 17.09.2019
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